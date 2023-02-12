В небе над Канадой сбили неопознанный летающий объект

Канадские и американские истребители сбили неопознанный летающий объект, замеченный в воздушном пространстве Канады. Такие действия от военных последовали после соответствующего приказала премьер-министра страны Джастина Трюдо.

Об этом сообщил в своем микроблоге «Твиттер» глава канадского правительства Джастин Трюдо.

«Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сбило данный объект над Юконом. Самолеты США и Канады были подняты в воздух, а американский F-22 успешно поразил цель», — сообщил он.

Как отметил Трюдо, изначально он провел телефонный разговор с президентом США Джанстином Трюдо, после чего принял решение сбить объект.

«Теперь вооруженные силы Канады намерены собрать и изучить обломки данного объекта. Благодарю NORAD за то, что стоит на защите Северной Америке», – подчеркнул он.

Напомним, накануне подобные инциденты произошли в США. В начале февраля в воздушном пространстве страны обнаружили китайский шар-шпион. В Пекине заявили, что аэростат является гражданским — якобы он сбился с курса и случайно залетел в небо США. Тогда в МИД Китая принесли свои извинения по данному поводу. По приказу американского лидера Джо Байдена разведывательный шар был сбит военными. Спустя несколько дней инцидент повторился — вблизи Аляски американские истребители сбили второй за неделю неопознанный летающих объект.

«Курсор» сообщал о том, что США ввели санкции против китайских компаний после инцидента с аэростатом. Министерство торговли США заявило, что пять компаний и один исследовательский институт поддерживали «усилия Китая по военной модернизации, в частности аэрокосмические программы». По этой причине юридические лица были внесены в «черный список».