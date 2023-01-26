В ночь на 27 января небольшой астероид пролетит мимо Земли на рекордно близком расстоянии

Ученые говорят, что риска столкновения астероида с Землей нет. Но даже если бы такое случилось, жителям нашей планеты ничего бы не угрожало. Дело в том, что тело диаметром от 3,5 до 8,5 метров при приближении к Земле превратилось бы в огненный шар и распалось в атмосфере. Некоторые из более крупных обломков потенциально могли бы упасть в виде небольших метеоритов.

Следующей ночью небольшой астероид пролетит очень близко к нашей планете. Астероид получил название 2023 BU и размером не превышает грузовик. Опасности планете он не несет, но примечательно, что небесное тело сблизится с планетой на рекордно маленькое расстояние.

Система оценки опасности столкновения Scout НАСА также исключила столкновение с 2023 BU. При этом система предупредила, что астероид совершит чрезвычайно близкое сближение с Землей, которое когда-либо фиксировали ученые.

В НАСА также отметили, что любой астероид в непосредственной близости от Земли изменит траекторию из-за гравитации планеты. 2023 BU подойдет так близко, что его орбита станет более вытянутой, и он сдвинется со своего маршрута. И если раньше астероиду на то, чтобы сделать полный круг, было необходимо примерно 359 дней, то после этого маневра ему потребуется 425 дней.

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