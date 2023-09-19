В Норвегии под языческим храмом обнаружили клад с золотом

Эти предметы относятся ко времени династии Меровингов.

На месте древнего языческого храма в деревне Вингром (Норвегия), археологи обнаружили клад с 35 золотыми монетами.

Об этом рассказал археолог Университета Осло Николай Экхофф, участвовавший в раскопках.

Золотые монеты квадратной формы размером с ноготь очень тонкие. На них выгравированы изображения женщин и мужчин в вычурных одеждах. На некоторых изображены пары, повернутые лицом к лицу. Эти предметы относятся ко времени династии Меровингов, которая правила Франкским королевством с 5 века до 751 года.

"Несмотря на то, что золотые монеты такие маленькие, изображенные на них мотивы удивительно богаты деталями", — отметил Экхофф.

По его словам, женщина одета в богатое платье, у мужчины одежда короче и видны ноги. На некоторых изображены накидки, и у мужчины, и у женщины украшения, разные прически и разные предметы в руках, такие как чашки для питья, палочки или кольца.

Эти монеты настолько детализированы и разнообразны, что стали источником исследований костюмов тех времен.

В Норвегии редко находят золотые монеты. Известно только 10 мест, где их находили, обычно — под старыми культовыми сооружениями.

"Курсор" писал ранее, что во время недавней археологической экспедиции, проведенной в средневековой крепости Русокастро (Болгария), исследователи откопали серебряный грош, отчеканенный сербским королем Стефаном Милутиным.