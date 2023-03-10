В новой москве ночью летали неопознанные летательные объекты — СМИ

В последнее время в российской федерации часто фиксируют неопознанные объекты, которые парят в воздухе.

Недавно в новой москве*, вблизи зоопарка «Планета обезьян», полицейские заметили четыре летательных аппарата, которые пролетали на низкой высоте. Инцидент произошел около полуночи во время патрулирования территории ТиНАО. В настоящее время, правоохранительные органы устанавливают источник этого происшествия.

Подробнее об этом информирует Telegram-канал «SHOT».

Эксперты оценивают происходящее с точки зрения безопасности и понимают, насколько это опасно для населения. В россии есть строгие правила, касающиеся полетов дронов, и категорически запрещается использование летательных приборов вблизи населенных пунктов и крупных скоплений людей. А если учитывать тот фактор, что в последнее время все чаще в россии замечают украинские дроны, которые запускаются ВСУ с целью военной разведки, то инцидент вызывает опасение как у российских властей, так и у граждан.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, и местные власти обеспокоены только нарушением безопасности. Не исключено, что данная новость может нести манипуляционный аспект.

Ранее «Курсор» информировал, что председатель комитета госдумы рф по обороне андрей картаполов заявил, что россия теперь не защищена от атак украинских беспилотников. По его словам, из-за огромных размеров российский территорий «всегда найдется лазейка», которая позволит чужим беспилотникам оказаться в рф.

Напоминаем, что высокопоставленный чиновник Минобороны бригадный генерал Дэнни Голд заявил, что израильские лазеры ПВО могут сбивать иранские беспилотники, которые россия использует против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!