Новые израильские лазеры смогут сбивать БПЛА Ирана, используемые в Украине, — чиновник Минобороны

Высокопоставленный чиновник Минобороны бригадный генерал (рез.) Дэнни Голд заявил, что израильские лазеры ПВО могут сбивать иранские беспилотники, которые россия* использует против Украины.

Выступая на конференции по искусственному интеллекту (ИИ) в Тель-Авивском университете, директор MAFAT [Управление оборонных исследований и разработок] сказал, что его министерство работает над разработкой «следующего поколения с использованием лазеров». Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Он рассказал о многочисленных успешных испытаниях по уничтожению ракет «с очень сложной системой лазерного оружия». То же самое мы сделали для минометов, ракет и БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). Иранские БПЛА отправляют в Украину? Это та же концепция. Мы могли бы и их сбить».

Голд предупредил, что для того, чтобы его служение и другие не отставали от технологических достижений, им нужно было избегать «долины смерти». Это название он и другие иногда называют разрывом между желанием воплотить в жизнь большую новую идею, которая займет много времени, собрать воедино необходимое огромное финансирование и каким-то образом удержать корабль на плаву в течение многих лет неопределенности на пути.

По его словам, чтобы преодолеть эту дилемму, «мы изменились внутри нашей организации, чтобы работать быстрее. Если [сотрудники министерства] исследователи захотят работать со стартапом, это может произойти в течение [всего] двух месяцев. Раньше это был один год. Надеюсь, мы сможем сократить его до двух недель».

Он сказал, что «годовой процесс создания» новой платформы ИИ «мы сокращаем до одного месяца». Помимо использования стартапов для ускорения и изменения динамики финансирования и бюрократии, он сказал, что министерство сотрудничает с иностранными инвесторами из Канады, Японии и Сингапура с общими интересами, а также «собирает деньги с некоторыми пенсионными фондами в Израиле для инвестирования в нашу организацию».

Он добавил, что все это сопровождается партнерскими отношениями с израильскими оборонными гигантами, такими как Rafael, Elbit и Israel Aerospace Industries. Кроме того, по его словам, министерство использует алгоритмы ИИ с новыми типами датчиков и сложными физическими приложениями для обработки огромных объемов необработанных данных.

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Израиль показал работу лазерной системы ПВО для уничтожения дронов. Это оружие может стать первой рабочей системой противовоздушной обороны на основе лазера, эффективно перехватывающей широкий спектр угроз с высокой точностью.

Как сообщал Курсор, в апреле Израиль, известный своим передовым оружием, провел испытания новой лазерной системы, которая может нацеливаться на приближающиеся ракеты, БПЛА и минометы в воздухе.