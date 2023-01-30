В Нью-Джерси совершили нападение на синагогу: первые подробности

Полиция заявила, что в результате нападения усилит патрулирование синагог в этом районе.

В воскресенье утром, 29 января, неизвестный мужчина в маске бросил в здание синагоги в Нью-Джерси (штат США) бутылку с зажигательной смесью.

Об этом пишет Times of Israel.

Камеры видеонаблюдения, установленные возле синагоги Нер Тамид, зафиксировали приближение подозреваемого в 3:19 утра. Мужчина зажег «коктейль Молотова», бросил его в дверь здания и скрылся с места происшествия. Бутылка разбилась при ударе, но не нанесла ущерба зданию.

Полиция отреагировала на сообщение о повреждении синагоги в воскресенье и классифицирует нападение как инцидент с предубеждением и попытку поджога.

На кадрах с камеры наблюдения виден человек в маске, одетый в черное, с чем-то, что похоже на череп со скрещенными костями на рубашке.

Полиция Ливингстона, который находится примерно в восьми милях к западу от Блумфилда, заявила, что в результате нападения усилит патрулирование синагог в этом районе.

«Мы делаем и будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы обеспечить безопасность нашего сообщества. Камеры зафиксировали инцидент, и наши небьющиеся двери выдержали», — говорится в заявлении раввина Марка Кацар.

«Курсор» писал ранее, что синагога в американском штате Висконсин неоднократно подвергалась вандализму во время праздника Суккот. Окна религиозного учреждения в Расине разбивали кирпичами.

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