Хоральная синагога в Бахмуте была построена местными евреями и является примером типичной европейской архитектуры середины XIX века.

Как сообщает украинский бизнесмен, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, россияне уничтожили Хоральную синагогу в Бахмуте.

Синагога была построена в 19 веке на улице Малой Харьковской на пожертвования истово верующих еврейских врачей, музыкантов и торговцев.

Здание с гармоничными пропорциями в эклектичном стиле представляет ценность как пример типичной европейской архитектуры середины XIX века.

В дореволюционном Бахмуте каждый четвертый житель был евреем, и быт свой они обустраивали основательно, активно жертвуя на строительство и функционирование школ, больниц, училищ. Об этом рассказал научный сотрудник краеведческого музея Евгения Дьяконова сайту 06274.

В 1923 году синагогу закрыли. Через много десятилетий, когда стали восстанавливать храмы, никто из местных евреев не позаботился о возрождением синагоги на историческом месте, отметила Дьяконова.

В ходе Второй мировой войны и какое-то время после нее в здании находилась библиотека, которая затем переехала в центр города. Здание позже передали обществу слепых, которое его использовало как производственный цех. Вскоре производство остановилось.

В 2003 году историческое здание приобрел нынешний хозяин, и в год его 150-летия дом отремонтировали и открыли в нем продуктовый магазин.

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Напомним, что в ISW оценили, удастся ли россии захватить Бахмут.

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