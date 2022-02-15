В Нью-Йорке создали фонд для улучшения безопастности в синагогах Бруклина

UJA-Federation of New York создала фонд в размере 250 000 долларов США для поддержки программы повышения безопасности как минимум 50 небольших синагог в Бруклине, штат Нью-Йорк.

Помощь будет направлена ​​синагогам в густонаселенных евреями районах Мидвуд, Кенсингтон, Вильямсбург, Краун-Хайтс, Боро-Парк и Флэтбуш, вмещающих менее 200 человек и с небольшим персоналом или вообще без персонала.

Программа, осуществляемая Инициативой общественной безопасности — совместным проектом UJA-Federation и Совета по связям с еврейскими общинами Нью-Йорка — «закрывает важный пробел, из-за которого небольшие синагоги часто не могут получить финансирование от правительства или других источников для усиления физической безопасности».

Он добавил, что «новые пакеты повышения безопасности могут включать установку новых дверей, замков и видеокамер, после чего будет проведено обучение по стрельбе и контролю доступа для персонала или ключевых прихожан».

Физическое усовершенствование и обучение будут проводиться в сотрудничестве с соседними гражданскими патрулями и еврейскими общинными группами.

По данным UJA-Federation of New York, в Бруклине действует около 250 небольших синагог, и в большинстве из них нет элементарных мер безопасности.

«Ни одна синагога не должна быть оставлена ​​без надлежащих мер безопасности только потому, что у них нет доступа к необходимому финансированию», — сказал генеральный директор федерации Эрик С. Гольдштейн. «Молитесь ли вы в самой большой синагоге на Манхэттене или в самой маленькой синагоге в Бруклине, каждый еврей заслуживает права молиться в мире и безопасности».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Нетаниягу призвал принять участие в митинге с требованием расследования дела о шпионском ПО.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.