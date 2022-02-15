В Нью-Йорке создали фонд для улучшения безопастности в синагогах Бруклина

Помощь будет направлена синагогам в густонаселенных евреями районах Мидвуд, Кенсингтон, Вильямсбург, Краун-Хайтс, Боро-Парк и Флэтбуш, вмещающих менее 200 человек и с небольшим персоналом или вообще без персонала.
Программа, осуществляемая Инициативой общественной безопасности — совместным проектом UJA-Federation и Совета по связям с еврейскими общинами Нью-Йорка — «закрывает важный пробел, из-за которого небольшие синагоги часто не могут получить финансирование от правительства или других источников для усиления физической безопасности».
Он добавил, что «новые пакеты повышения безопасности могут включать установку новых дверей, замков и видеокамер, после чего будет проведено обучение по стрельбе и контролю доступа для персонала или ключевых прихожан».
Физическое усовершенствование и обучение будут проводиться в сотрудничестве с соседними гражданскими патрулями и еврейскими общинными группами.
По данным UJA-Federation of New York, в Бруклине действует около 250 небольших синагог, и в большинстве из них нет элементарных мер безопасности.
«Ни одна синагога не должна быть оставлена без надлежащих мер безопасности только потому, что у них нет доступа к необходимому финансированию», — сказал генеральный директор федерации Эрик С. Гольдштейн. «Молитесь ли вы в самой большой синагоге на Манхэттене или в самой маленькой синагоге в Бруклине, каждый еврей заслуживает права молиться в мире и безопасности».
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Нетаниягу призвал принять участие в митинге с требованием расследования дела о шпионском ПО.
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