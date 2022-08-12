Сеть умилили фотографии с малышом-жирафом из зоопарка в Честере

Фотограф запечатлел, как Стэнли, новорожденный жираф Ротшильда, делает свои первые шаги на улице под пристальным наблюдением своей матери Орлы в Честерском зоопарке, Англия. Фотографии были сделаны 11 августа 2022 года.
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Фотограф также показал и других жирафов из зоопарка:
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