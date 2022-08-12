Сеть умилили фотографии с малышом-жирафом из зоопарка в Честере

Фото: pixabay.com

Жирафы Ротшильда – самые высокие из всех жирафов, их рост может достигать 6 метров.

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Автор материала: Ирен Давид