В одной из республик россии упразднили должность президента

«Голубая мечта» владимира путина* — стать российским императором. На это указывает огромное количество нововведений, который в течении последних 20 лет плавно внедряются в политическую систему рф и в общественное мнение. Собственно, сами россияне тоже считают путина чуть ли не «избранником Бога на земле», который должен стать правителем «земель русских». В целом, ему империалистические амбиции и заставили поставить страну на военные рельсы и начать захватывать Украины — страну, которая до 91 года была в составе российской империи и советского союза.

И вот следующий шаг кремлевского диктатора — подавление условной независимости союзных республик россии. Сообщается, что в республике Татарстан началось введение непонятных поправок. К примеру, теперь в Конституции отменяющие название «президент» для главы республики. Раньше предполагалось, что нынешний президент Рустам Минниханов сохранит это название до конца полномочий, то теперь он лишится его сразу по вступлении изменений в силу. Вместо президента он будет «главой-раисом». Также из Конституции Татарстана убран ряд положений, ранее указывавших на суверенитет республики: возможность выдачи собственных паспортов, собственный Конституционный суд и т.д.

Какой будет следующая республика — большой вопрос. Но очевидно, что путинские прихвостни давно составили список наименее протестующих регионов, которые будут трансформироваться одними из первых, а дальше будут республики кавказа, и завершиться все республикой Беларусь. Что же касается Казахстана, Грузии и Армении, то существует небольшой шанс, что они попытаются избежать слияния с россией.

Ранее «Курсор» информировал, что СМИ сообщают, что россия уничтожила более 500 объектов культуры Украины.

Напоминаем, что у Зеленского заявили, что россия скоро пойдет в наступление и развалится.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!