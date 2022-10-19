В оккупированном Крыму упал неизвестный беспилотник: опубликовано видео

Очевидцы сообщают, что при падении БПЛА произошел взрыв, а в доме рядом выбиты окна.

Оккупационные власти Крыма сообщают о работе ПВО в районе Севастополя.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Разважаев в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе сработала противовоздушная оборона.

Он добавил, что был сбит беспилотник, двигавшийся в сторону аэродрома Бельбек. Впоследствии Розважаев сообщил, что часть беспилотника упала на жилую застройку.

В сети появилось видео с фрагментами неизвестного БПЛА. Telgram-каналы сообщают, что он упал в селе Ивановка Симферопольского района.

Очевидцы сообщают, что при падении БПЛА произошел взрыв, а в доме рядом выбиты окна.

Автор видео сообщает, что место падения беспилотника – село Ивановка, но не уточняет район. По другой информации, речь идет о населенном пункте в Сакском районе.

Ранее Курсор писал, что журналисты издания New York Times сообщили, что на территорию оккупированного Крыма прибыла группа инструкторов из Ирана. Они работают с российскими военными, чтобы улучшить их подготовку в применении дронов-камикадзе, переданных Ираном.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.