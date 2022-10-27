В оккупированном Шахтерске вспыхнули цистерны с горючим для армии рф: опубликованы видео и фото

В оккупированном россиянами городе Шахтерск в Донецкой области вечером 26 октября возник большой пожар в результате возгорания горючего в цистернах.
Об этом сообщают Новости Донбасса, видео пожара появились в соцсетях и пабликах.
Российские оккупанты заявили, что возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ) якобы произошло в результате обстрела.
Как пишет Милитарный, очевидцы сообщили, что пожар начался около 21.30 после нескольких взрывов в районе железнодорожной станции Постниково.
Оккупационные российские власти сообщили о возгорании 12 цистерн с топливом на железнодорожном полотне и кровле самой железнодорожной станции.
На опубликованных в соцсетях видео, видно мощное пламя, поднимающееся в небо, освещая окружающие улицы.
По словам очевидцев, огонь был такой силы, что мощное зарево от пожара было видно из соседних городов и сел.
Для ликвидации пожара захватчики заявили о привлечении 10 пожарных автоцистерн, также к месту происшествия был направлен пожарный поезд из Иловайска.
Ранее Курсор писал, что США предупредили Китай и россию о планах испытать гиперзвуковые ракеты.
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