В Оклахоме мужчина погиб, пытаясь спасти собаку из горящего дома

Оклахоме мужчина скончался после того, как героически вернулся в горящий дом, чтобы спасти собаку своей семьи.

Пожарная служба Оклахома-Сити отреагировала на пожар в 7 часов утра в воскресенье после того, как стало известно, что дом загорелся. Сообщается, что жители были разбужены пожарной сигнализацией и покинули дом возле 74-й Юго-Восточной улицы и Саут-Хивасси-роуд.

Об этом сообщает News Week.

Согласно сообщениям, жители вскоре поняли, что собака все еще находится в горящем доме, и поэтому мужчина решил снова войти в горящее здание, пытаясь спасти животное. «Мужчина вернулся в горящую постройку, чтобы попытаться найти свою собаку», — сообщили представители пожарной охраны.

Когда прибыли пожарные, из дома шел сильный дым и пламя, и им сказали, что внутри все еще находится человек. Мужчину вытащили из кухни дома, и пожарные сделали ему искусственное дыхание. Затем его доставили в больницу, где позднее констатировали смерть. Собака выбралась из горящего дома и выжила.

Пожар был потушен, а ущерб, нанесенный дому, оценивается примерно в 430 000 долларов. Другие жители не пострадали. Официальные лица сообщили, что пожар начался в офисе напротив семейного дома.

По данным Американской ветеринарной медицинской ассоциации, ежегодно в результате пожаров в жилых помещениях погибает около 40 000 домашних животных, большинство из которых вызвано отравлением дымом. Ежегодно от пожаров страдают около 500 000 домашних животных.

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