В окружении путина есть украинские агенты: в украинской разведке сделали громкое заявление

Война между Украиной и россией длится почти один год, и предатели есть с обеих сторон. Но судя по тому, как украинская армия успешно проводит контрнаступление, то можно сделать вывод, что украинских агентов в кремле предостаточно.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в окружении президента российской федерации* владимира путина находится достаточное количество украинских агентов.

Подробнее об этом информирует «Украинская правда«, публикуя интервью с главой ГУР МО Кириллом Будановым.

Сообщается, что ГУР действует согласно своим законодательным полномочиям и принимает все необходимые меры для проверки надежности агентов, работающих в окружении президента рф.

Буданов подчеркнул, что украинская разведка не пытается навязывать свою точку зрения своим агентам, а они сами принимают решение о сотрудничестве в свободной форме. Кроме того, Буданов отметил, что все действия ГУР являются законными и прозрачными, и украинская разведка не будет сотрудничать с людьми, нарушающими законодательство российской федерации.

«Ну, это же очень легко проверяется. Мы верим не словам, а лишь фактам. Если человек говорит, что завтра пойдет дождь, а дождь не пошел. Но он говорит: «Ошибся, вот послезавтра точно будет». А послезавтра он тоже не ушел. Возможно, он ошибся, но в таком случае, будет ли доверие такому человеку? Нет, не будет. Это аллегорический ответ на ваш запрос», — подчеркнул глава украинской разведки.

Ранее «Курсор» информировал, что украинский генерал сделал заявление касательно возможной заморозки военный действий со стороны российской федерации.

Напоминаем, что в ISW рассказали о новой провальной тактике россии в войне с Украиной. Кремль и российские блогеры, которые ведут пропаганду через социальные сети, пытались преуменьшить значение западных поставок танков в Украину. Институт утверждает, что таким образом влиятельные россияне пытаются скрыть реальную угрозу, которую представляет теперь для них Украина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!