В ООН назвали казни в Иране «убийствами»

И Иране уже четверо человек казнены за причастность к массовым протестам против правительства. Глава ООН по правам человека заявил, что правительство Ирана использует смертную казнь как оружие, чтобы вселить страх в население.

Об этом сообщает Haaretz.

Иран пытается силовым методом подавить инакомыслие и сопротивление режиму. В ООН считают эти казни равносильными «убийствам, санкционированным государством».

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сказал: «Использование уголовных процедур для наказания людей за осуществление своих основных прав, например, за участие в демонстрациях, равносильно санкционированному государством убийству».

В Иране повесили еще двух человек в субботу за то, что они якобы убили сотрудника сил безопасности во время общенациональных протестов, и еще несколько человек были приговорены к смертной казни.

Управление ООН по правам человека получило информацию о предстоящих еще двух казнях, говорится в заявлении. Терк считает, что в этих делах имели место многочисленные нарушения надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства, включая применение расплывчато сформулированных уголовных положений, отказ в доступе к адвокату по выбору и принуждение к признанию под пытками.

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