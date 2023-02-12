В ООН назвали ожидаемое количество жертв землетрясений в Турции и Сирии

Почти неделю назад, 6 февраля, в Турции произошло жуткое землетрясение, которое в значительной мере ощутили и в Сирии. Спасатели все еще разбирают завалы.

Разбор завалов и спасение пострадавших все еще происходит, но уже сейчас в ООН сделали прогноз по окончательному количеству жертв. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что в результате мощных землетрясений в Турции и Сирии число погибших, скорее всего, удвоится.

Подробнее об этом информирует Sky News.

По состоянию на 12 февраля количество жертв превысило 28 тысяч человек. Однако Гриффитс уверен, что будет подтверждено еще десятки тысяч смертей, поскольку завалы продолжают разбирать, и чем ближе к окончанию спасательной операции, тем меньше шансов найти кого-то живым. К тому же, заместитель генерального секретаря ООН отметил, что погибших еще не начали подсчитывать.

Важно напомнить, что 6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,8. Его эпицентр находился в районе Пазарджик. Вследствие инцидента волна от землетрясения дошла до севера Сирии, и после произошло сотни разных толчком по всему земному шару.

Сейчас внимание турецких властей сосредоточилось на том, кто виноват в том, что в сейсмоопасном регионе не провели необходимую подготовку на случай стихийного бедствия. В стране уже выдали более сотни ордеров на арест из-за некачественной застройки в зоне землетрясений. Расследование продолжается. Министерство юстиции Турции объявило о запланированном создании бюро расследования преступлений, связанных с землетрясением.

Ранее «Курсор» информировал, что Турция начала массовые аресты строительных подрядчиков. Турецкие официальные лица уже задержали или выдали ордера на арест около 130 человек, предположительно причастных к строительству зданий, которые посыпались будто карточный домик.

Напоминаем, что Турция открыла пункт пересечения границы с Арменией, чтобы получить гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясений 6 февраля.