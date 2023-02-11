Турция открыла переход на границе с Арменией, который не использовали 35 лет

Страны имеют напряженные отношения, поскольку около 1,5 млн жителей Армении стали жертвами убийств в Османской империи во время Первой мировой войны.

Турция открыла пункт пересечения границы с Арменией, чтобы получить гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясений 6 февраля.

Об этом сообщает турецкая Anadolu Agency.

Отмечается, что пограничный переход в турецкой провинции Ыгдыр уже пересекли пять грузовиков с гуманитарной помощью. В последний раз этот пункт использовался в 1988 году, когда турецкий Красный Полумесяц доставил помощь Армении после землетрясения.

В 1990 году Турция закрыла границу с Арменией. Страны имеют напряженные отношения, поскольку около 1,5 млн жителей Армении стали жертвами убийств в Османской империи во время Первой мировой войны. Турция признает уничтожение сотен тысяч армян, но отказывается определять это геноцидом. Кроме того, Турция поддержала Азербайджан в его конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе.

В январе 2022 года Армения и Турция впервые за более чем 10 лет провели переговоры касательно нормализации отношений.

Как сообщал Курсор, Израиль отправил на помощь турецким спасателям рабочую группу. Гуманитарную миссию возглавил подполковник запаса ЦАХАЛа Голан Вах. В группу вошли спасатели, медики и военные. Все они прибыли в Турцию этой ночью и уже оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясений.

Израильской гуманитарной миссии присвоено звание «Оливковые ветви», а ее руководителю Голану Ваху — глава Национального спасательного подразделения. В состав группы вошли военные спасатели, медики и сотрудники Службы пожарной охраны и спасения.

Позже в израильской делегации ЦАХАЛа в Турции заявили, что «спасли из-под завалов рекордное количество людей«.

Также Курсор информировал о том, что выжившие после землетрясения в Турции и Сирии теперь рискуют замерзнуть насмерть.