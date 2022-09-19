В ООН предупредили об угрозе вспышки холеры в Сирии

Организация Объединенных Наций (ООН) выражает обеспокоенность вспышкой холеры в Сирии.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что, по мнению ООН, вспышка недуга представляет собой «серьезную угрозу» для всего региона, при этом на данный момент она сконцентрировалась в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор.

«Это связано с употреблением зараженной воды из реки Евфрат, протекающей через эти районы, а также с использованием зараженной воды для орошения. Причиной также является острая нехватка воды по всей Сирии, вызванная не только конфликтами, но и изменениями климата», — говорится в сообщении.

Как известно, на прошлой неделе министерство здравоохранения Сирии сообщило, что 20 случаев заболевания холерой, в том числе два смертельных исхода, были подтверждены лабораториями в северной провинции Алеппо. По данным министерства, еще четыре случая были зафиксированы в прибрежном районе Латакия, еще два — в столице Дамаске.

Как утверждают в ООН, экспресс-диагностические тесты, внутривенные жидкости и минералы для регидратации были переданы в медицинские учреждения в общинах, страдающих от этого заболевания, а также в других районах высокого риска и лагерях для перемещенных лиц.

Как сообщал Курсор, Ричард Бреннан, региональный директор ВОЗ по ЧС в регионе Восточного Средиземноморья, сказал, что с 25 августа агентство зафиксировало восемь смертей от холеры в Сирии: шесть в Алеппо на севере и два в Дейр-эз-Зоре на востоке.

«Это первая подтвержденная вспышка холеры за последние годы … Географическое распространение вызывает беспокойство, поэтому мы должны действовать быстро», — сказал он.

Также Курсор информировал о том, что ученые перечислили новые клинические симптомы обезьяньей оспы.