Вспышка холеры в Сирии: под угрозой весь регион

Многие сирийцы используют небезопасные источники воды из-за разрушения водной инфраструктуры после более чем десятилетней войны.

«Вспышка холеры в нескольких регионах Сирии представляет «серьезную угрозу для жителей Сирии и всего региона», — заявил представитель ООН в стране, призвав принять срочные меры для сдерживания ее распространения.

«Предполагается, что вспышка связана с орошением сельскохозяйственных культур загрязненной водой, а люди пьют небезопасную воду из реки Евфрат, которая делит Сирию пополам с севера на восток», — заявил в своем заявлении резидент и координатор гуманитарной помощи ООН Имран Риза.

Повсеместное разрушение национальной инфраструктуры водоснабжения после более чем десятилетия войны означает, что большая часть сирийского населения зависит от небезопасных источников воды.

Ричард Бреннан, региональный директор ВОЗ по ЧС в регионе Восточного Средиземноморья, сказал, что с 25 августа агентство зафиксировало восемь смертей от этой болезни: шесть в Алеппо на севере и два в Дейр-эз-Зоре на востоке.

«Это первая подтвержденная вспышка холеры за последние годы… географическое распространение вызывает беспокойство, поэтому мы должны действовать быстро», — сказал он.

Вспышка сосредоточена в северном районе Алеппо, где зарегистрировано более 70% от общего числа 936 подозрительных случаев, и в Дейр-эз-Зоре, где зарегистрировано более 20%. Меньшее количество подозрительных случаев было зарегистрировано в Ракке, Эль-Хасаке, Хаме и Латакии. Число подтвержденных случаев холеры составляет 20 в Алеппо, четыре в Латакии и два в Дамаске.

По данным ВОЗ, до недавней вспышки холеры нехватка воды вызвала рост таких заболеваний, как диарея, недоедание и кожные заболевания в регионе.

Бреннан сказал, что ВОЗ обращается к донорам с призывом увеличить финансирование, поскольку организация уже борется с рядом вспышек холеры в регионе, в том числе в Пакистане, где наводнения усугубили ранее существовавшую вспышку.

«Нам необходимо расширить возможности наблюдения и тестирования… предпринимаются усилия по доставке чистой воды наиболее пострадавшим сообществам», — сказал он.

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