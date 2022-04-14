В ООН предупреждают о последствиях войны в Украине: невиданный голод и нищета

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что эскалация конфликта на Украине грозит всему миру глобальным голодом.

Война в Украине может обречь значительную часть человечества на невиданные ранее голод и бедность. Последствия могут быть катастрофическими.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в Твиттере.

«Война в Украине может ввергнуть более 1/5 человечества в нищету, нужду и голод в масштабах, невиданных десятилетиями. Единственное прочное решение войны и ее последствий для самых бедных и уязвимых людей в мире — это мир», — написал генсек.

Кроме этого, война в Украине, развязанная россией*, уже значительно нарушила цепи поставок и спровоцировала резкий рост цен на топливо, продукты питания и транспорт. Украина является одним из мировых экспортеров зерна, а также первым поставщиком подсолнечного масла, значительным поставщиком сои, мяса птицы, меда и молочной продукции.

В Евросоюзе ранее предупредили, что человечество столкнется с продовольственным кризисом, потому что россия* и Украина — крупные экспортеры в агропромышленном секторе. В частности, прогнозируется существенное повышение цен на зерно, энергию, удобрения, металлы и тому подобное.

Согласно прогнозу МВФ, наибольший удар ожидает экономики тех государств, которые больше всего зависят от импорта из Украины и россии.

Ранее Курсор писал, что в Израиле продолжают дорожать продукты питания. Задержки на карантинной станции Министерства здравоохранения в порту Ашдод приводят к значительному увеличению стоимости многих товаров.

Курсор также сообщал, что 50 тысяч тонн фруктов гниет на израильских складах из-за войны россии* в Украине. Непрекращающаяся война россии в Украине сделала невозможным осуществление экспорта товаров из Израиля в эти страны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!