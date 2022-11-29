В ООН сообщили о критической ситуации на юге Украины

В ООН назвали гуманитарную ситуацию в Николаеве и Херсоне ужасной и критической.

По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, пишет CNN, только в Николаеве почти четверть миллиона человек испытывают нехватку тепла, воды и электричества. Этот город на юге Украины на выходных посетила координатор гуманитарной помощи Дениз Браун.

«В Николаеве уже установили несколько тепловых пунктов, чтобы помочь людям, которые не могут отапливать свои дома. Гуманитарные работники предоставляют материалы и генераторы, чтобы эти места работали», — сказал Дюжаррик.

В ООН рассчитывают, что при поддержке властей они смогут покрыть основные потребности жителей Херсона, если им удастся сохранить тот же уровень помощи, направляемой в течение последних двух недель.

«Однако ситуация с водой, отоплением и электричеством остается сложной, хотя подача электроэнергии постепенно восстанавливается», — добавил он.

Сообщается, что в этом году доноры предоставили через ООН гуманитарную помощь на сумму 3,1 миллиарда долларов, но Дюжаррик сказал, что дальнейшее финансирование имеет важное значение, особенно зимой.

«Мы по-прежнему обеспокоены бедственным положением мирных жителей в Украине, особенно с наступлением зимы. Мы работаем, чтобы поддержать людей услугами и материалами, чтобы они могли быть защищены и согреты в эти суровые месяцы», — добавил он.

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