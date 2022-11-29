Военный эксперт спрогнозировал коренной перелом на войне в Украине и назвал его причину

Грабский также рассказал, почему рф использует в войне против Украины танки 60-х годов и пушки сталинских времен.

Перелом в войне, развязанной рф* против Украины, уже назревает. Произойдет это из-за экономической ситуации в россии, которая ухудшается с каждым днем.

Уверенность в этом выразил полковник запаса, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, военный эксперт Сергей Грабский. Когда именно это произойдет, он не сказал.

«Мы уже видим, что российская экономика не выдерживает нагрузки и давления санкций. Мы видим, что мобилизация в российскую армию просто смывает рабочие руки, — отметил он. — Внутренние политические и экономические процессы в самой россии приведут к тому, что она просто не сможет вести боевые действия. Поверьте мне, это состояние придет. Я не могу сказать, что это произойдет после Нового года, но мы увидим эту ситуацию», — сказал он.

Грабский также рассказал, почему рф использует в войне против Украины танки 60-х годов и пушки сталинских времен.

«Россия не создала ни одного вида оружия самостоятельно, то есть в замкнутом цикле. Все, что у нее есть, это в лучшем случае для них глубокая модернизация советского оружия. В остальном они в основном используют советские запасы оружия, созданные со времен Второй мировой войны. С самого начала было очевидно, что россия не готовилась к такой войне, которую получила на территории Украины. Нет мощной базы ВПК, которая в свое время была примитивно разворована… В основном россияне используют советскую технику. Нужно понимать, что эта техника копилась более 50 лет», — добавил эксперт.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!