В ООН высказались относительно мирных переговоров по войне россии против Украины

По словам Антониу Гутерриша, военное противостояние будет продолжаться, и все еще нужно ждать, когда будут возможны серьезные переговоры о мире.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорит, что оптимистично настроен по возможности мирного урегулирования в войне россии против Украины в следующем году.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в понедельник, сообщает Голос Америки.

При этом, по словам Гутерриша, пока он не видит готовности к переговорам.

«У меня нет оптимизма по поводу эффективных мирных переговоров в ближайшем будущем. Я убежден, что военное противостояние будет продолжаться, и все еще нужно ждать, когда будут возможны серьезные переговоры о мире», — заявил он.

По словам Гутерриша, ООН сейчас фокусируется на таких вопросах, как развитие Черноморской зерновой инициативы, в частности, расширении экспорта удобрений через Черное море, обмен пленными, и так далее.

«У нас нет иллюзий относительно возможности настоящих мирных переговоров в ближайшем будущем», — добавил генеральный секретарь ООН.

При этом Гутерриш отметил, что имеет «большие надежды» на то, что мир в Украине можно достичь в следующем году.

Как сообщал Курсор, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт. Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.