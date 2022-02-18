В ООН заявили, что войны между РФ и Украиной не будет

Гутерриш призвал всех приложить дипломатические усилия, чтобы избежать новой войны. Генсек ООН призвал всех к максимальному воздержанию в своей риторике и «не подливать масла в огонь».

Генсек ООН Антониу Гутерриш полагает, что полномасштабной войны между Россией и Украиной не будет, но уточняет, что это стало бы катастрофой.

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции.

Как напомнил Гутерриш, в Хартии ООН, определяющей принципы мирового порядка, четко записано, что все страны-члены должны разрешать конфликты мирными средствами, таким образом, чтобы это не вредило мировому праву и миру, все члены должны воздерживаться от угроз использования силы, или использования силы против территориальной целостности или политической независимости другого государства.

Кроме того, Гутерриш призвал всех к максимальному воздержанию в своей риторике и «не подливать масла в огонь», подчеркнув чрезвычайную опасность дезинформации.

Генсек ООН отметил, что система организации продолжает функционировать в Украине, в частности на востоке, и поблагодарил украинское правительство за сотрудничество в этом вопросе.

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Также сообщалось, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений.

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