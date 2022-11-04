Сотрудники Twitter подали в суд на Маска: озвучена причина

Сотрудники Twitter подали коллективный иск против компании, утверждая, что массовые увольнения, объявленные Илоном Маском, нарушили федеральный закон, требующий 60-дневного уведомления об увольнении сотрудников, сообщает FOX News.

Маск, который на прошлой неделе завершил покупку Twitter за 44 миллиарда долларов, объявил в заявлении в четверг, что около половины из 7500 сотрудников Twitter будут уволены с текущей пятницы.

«Стремясь вывести Twitter на здоровый путь, в пятницу мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей глобальной рабочей силы, — говорится в электронном письме сотрудникам Twitter. — Мы понимаем, что это повлияет на ряд людей, которые внесли ценный вклад в Twitter, но, к сожалению, это действие необходимо для обеспечения успеха компании в будущем».

Несколько топ-менеджеров Twitter недавно покинули свои посты в компании, в том числе бывший генеральный директор Параг Агравал, бывший финансовый директор Нед Сигал и бывший руководитель политики Виджая Гадде.

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