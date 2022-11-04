Сотрудники Twitter подали в суд на Маска: озвучена причина

17:28, Сегодня
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Фото: Marques Brownlee / YouTube

На прошлой неделе Маск завершил покупку Twitter за 44 миллиарда долларов.

Сотрудники Twitter подали коллективный иск против компании, утверждая, что массовые увольнения, объявленные Илоном Маском, нарушили федеральный закон, требующий 60-дневного уведомления об увольнении сотрудников, сообщает FOX News. 

Маск, который на прошлой неделе завершил покупку Twitter за 44 миллиарда долларов, объявил в заявлении в четверг, что около половины из 7500 сотрудников Twitter будут уволены с текущей пятницы.

«Стремясь вывести Twitter на здоровый путь, в пятницу мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей глобальной рабочей силы, — говорится в электронном письме сотрудникам Twitter. — Мы понимаем, что это повлияет на ряд людей, которые внесли ценный вклад в Twitter, но, к сожалению, это действие необходимо для обеспечения успеха компании в будущем».

Несколько топ-менеджеров Twitter недавно покинули свои посты в компании, в том числе бывший генеральный директор Параг Агравал, бывший финансовый директор Нед Сигал и бывший руководитель политики Виджая Гадде.

Ранее Курсор писал, как Стивен Кинг выторговал у Илона Маска 12 долларов. 

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