В Оттаве неизвестный открыл огонь по людях: известны подробности

На рынке в Оттаве неизвестный мужчина начал стрелять в прохожих, в результате происшествия огнестрельные ранения получили пять человек.

В пятницу, 26 августа, в Оттаве (Канада) на местном рынке неизвестный открыл огонь по людям, после закрытия баров и магазинов. Очевидцы говорят, что ранения получили пять мужчин.

Об этом сообщает CTVnews.

Происшествие произошло на рынке ByWard. Неизвестный достал пистолет, и открыл огонь по прохожим. На место ЧП вызвали сотрудников полиции. Очевидцы сообщили, что огнестрельные ранения получили трое мужчин. Их госпитализировали в медицинское учреждение, их состояние тяжелое, но стабильное.

Позже журналисты сообщили, что в результате инцидента огнестрельные ранения могли получить еще двое человек. Один из них обратился за помощью к медикам за пределами Оттавы. Следователи начали выяснять, связана ли его травма со стрельбой.

Очевидцы говорят, что слышали несколько выстрелов и на месте инцидента увидели троих раненых, они лежали на земле.

«Курсор» писал ранее, что мужчина получил тяжелые ранения в результате стрельбы в Лоде. Медики транспортировали его в больницу «Асаф Арофе». Полиция начала расследование обстоятельств происшедшего.

Еще мы писали, что шесть человек, включая по меньшей мере двух несовершеннолетних, были ранены в результате стрельбы, произошедшей возле больницы в Мемфисе, штат Теннесси (США).