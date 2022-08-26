Стрельба в Лоде: пострадал 50-летний мужчина

Мужчина получил тяжелые ранения в результате стрельбы в Лоде. Медики транспортировали его в больницу «Асаф Арофе». Полиция начала расследование обстоятельств происшедшего.

В Лоде выстрелом был смертельно ранен 50-летний мужчина.

Об этом сообщил walla.

50-летний мужчина был ранен в пятницу, 26 августа, в Лоде.

Прибывшая на место бригада МАДА эвакуировала его в больницу Шамир (Асаф Арофе) с тяжелыми ранениями.

Медики оценили его состояние оценивается как критическое, проводятся реанимационные мероприятия, обстоятельства дела пока не выяснены.

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