В Париже мужчина открыл стрельбу с балкона, полиция оцепила территорию

20:22, Сегодня
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Фото: Pixabay

Префектура полиции сообщила в Твиттере, что район оцеплен, и просит людей держаться подальше.

Мужчина в Париже произвел семь выстрелов из окна своего балкона в 15-м округе Парижа, и в дело вмешалась полиция, сообщает BFM-TV сегодня в пятницу.

По соседству установлен периметр безопасности, и на месте находятся полицейские из парижской бригады исследований и вмешательства (BRI). Ближайшие улицы перекрыты во время интервенции.

По словам источника в полиции, подозреваемым может быть пожилой мужчина, алкоголик или страдающий психическими расстройствами. «По словам очевидцев, было слышно шесть или семь взрывов» , — уточняет тот же источник. Сообщений о пострадавших не поступало.

Префектура полиции просит жителей избегать этого района.

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