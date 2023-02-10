В Париже мужчина открыл стрельбу с балкона, полиция оцепила территорию

Мужчина в Париже произвел семь выстрелов из окна своего балкона в 15-м округе Парижа, и в дело вмешалась полиция, сообщает BFM-TV сегодня в пятницу.
По соседству установлен периметр безопасности, и на месте находятся полицейские из парижской бригады исследований и вмешательства (BRI). Ближайшие улицы перекрыты во время интервенции.
По словам источника в полиции, подозреваемым может быть пожилой мужчина, алкоголик или страдающий психическими расстройствами. «По словам очевидцев, было слышно шесть или семь взрывов» , — уточняет тот же источник. Сообщений о пострадавших не поступало.
Префектура полиции просит жителей избегать этого района.
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