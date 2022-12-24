В Париже продолжаются массовые протесты курдов

В Париже уже второй день продолжаются стычки между полицией и курдами, которые возмущены убийством трех членов их общества. СМИ сообщали о двух погибших и еще четырех раненых во время стрельбы на улицах города.

Об этом сообщает Reuters.

У Площади Республики курды проводили акцию протеста. Сначала митинг проходил довольно мирно — демонстранты держали флаги и слушали выступления в память о жертвах.

Когда некоторые демонстранты уже собирались покинуть площадь, вспыхнули стычки между курдами и полицией. Драки начались, когда некоторые демонстранты начали бросать в полицию разные предметы. Но та в ответ применила слезоточивый газ. В результате были опрокинуты автомобили, сгорело по меньшей мере одно авто, также были зажжены небольшие костры.

Как сообщал Курсор, накануне в Париже произошли столкновения между полицией и протестующими после того, как вооруженный мужчина открыл огонь по курдскому культурному центру и парикмахерской в ​​Париже, убив трех человек и ранив еще трех.

Выстрелы незадолго до полудня вызвали панику на улице Ангиен в модном 10-м округе столицы, оживленном районе с магазинами и ресторанами, где проживает большое курдское население. 69-летний подозреваемый, ранее обвинявшийся в насилии на расовой почве, был ранен и арестован.

Через несколько часов после нападения вспыхнули столкновения. Офицеры применили слезоточивый газ в попытке разогнать курдских демонстрантов, пытавшихся прорвать полицейский кордон, выставленный для защиты министра внутренних дел Джеральда Дарманина, прибывшего на место происшествия.

Демонстранты бросали предметы в полицию, выражая ярость по поводу нападения, которое они считают преднамеренным и для предотвращения которого французские службы безопасности сделали слишком мало.

У нескольких автомобилей, припаркованных в этом районе, а также у полицейских машин были разбиты окна, когда протестующие бросали кирпичи.

Также Курсор писал о том, что евреи провели протест возле офиса Netflix в Лондоне.