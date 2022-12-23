В Париже разгорелись ожесточенные столкновения протестующих с полицией: в чем причина

Демонстранты говорят, что французские службы безопасности не сделали достаточно, чтобы предотвратить стрельбу в центре города.

Французская полиция столкнулась с протестующими в Париже в пятницу после того, как вооруженный мужчина открыл огонь по курдскому культурному центру и парикмахерской в ​​Париже, убив трех человек и ранив еще трех.

Выстрелы незадолго до полудня вызвали панику на улице Ангиен в модном 10-м округе столицы, оживленном районе с магазинами и ресторанами, где проживает большое курдское население. 69-летний подозреваемый, ранее обвинявшийся в насилии на расовой почве, был ранен и арестован.

Через несколько часов после нападения вспыхнули столкновения. Офицеры применили слезоточивый газ в попытке разогнать курдских демонстрантов, пытавшихся прорвать полицейский кордон, выставленный для защиты министра внутренних дел Джеральда Дарманина, прибывшего на место происшествия.

Демонстранты бросали предметы в полицию, выражая ярость по поводу нападения, которое они считают преднамеренным и для предотвращения которого французские службы безопасности сделали слишком мало.

У нескольких автомобилей, припаркованных в этом районе, а также у полицейских машин были разбиты окна, когда протестующие бросали кирпичи.

Некоторые протестующие выкрикивали лозунги против турецкого правительства.

«Эрдоган, террорист, — скандировали они, имея в виду президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. — Турецкое государство, убийца».

Дарманин сказал, что нападавший явно преследовал иностранцев, но на данном этапе у полиции нет доказательств того, что он специально стремился причинить вред курдам.

Курдский демократический совет Франции (CDK-F), который использует культурный центр в качестве своей штаб-квартиры, заявил в своем заявлении, что считает стрельбу «террористической атакой».

Стрелок, которого французские СМИ назвали Уильямом М., уже был связан с двумя предыдущими покушениями на убийство в 2016 и 2021 годах.

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