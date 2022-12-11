Евреи провели протест возле офиса Netflix в Лондоне

Группа активистов World Herut, одного из самых активных сионистских движений в мире, провела акцию протеста у офиса Netflix в Лондоне с требованием отмены показа антиизраильского пропагандистского фильма по названию «Фарха».

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Автора иорданского фильма клевещут на Израиль и ЦАХАЛ, что, как считается, может поднять и без того высокий уровень антисемитизма по всему миру, включая США и Канаду. Известно, что сюжет посвящен тому, как израильские солдаты убивают палестинскую семью в 1948 году. Больше о фильме узнайте здесь.

Аналогичные акции протеста планируют провести перед офисами Netflix в других крупных городах, в том числе в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, с аналогичным требованием. Во многих случаях было доказано, что ненависть в Интернете является одной из основных причин насилия, домогательств и дискриминации в сети. По мнению активистов, транслирование фильма «Фарха» нормализует и разжигает ненависть к евреям.

«Как организация, мы не можем оставаться в стороне и смотреть, как такая скандальная фантастика транслируется крупной корпорацией. Наши члены по всему миру призвали нас возглавить этот протест против этого фильма», – заявила исполнительный директор World Herut Карма Файнштейн Коэн

«Где фильм о том, как арабы убивали евреев в 1948 году?» На Netflix евреи убивают арабов, в реальной жизни арабы убивают евреев», – добавил исполнительный директор Herut United Kingdom Деймон Ленцнер.

Ранее председатель «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир обвинил Netflix в лицемерии из-за трансляции фильма «Фархи».

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