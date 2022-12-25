«Предали государство и близких»: в парламенте рф рассказали, как начнут наказывать россиян, покинувших страну

Российский парламент готовится ввести более высокую ставку налогообложения для людей, покинувших страну, как это сделали многие с тех пор, как в феврале началась война в Украине.

Спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что работа над законопроектом ведется.

«Правильно отменить преференции для выехавших из рф* и ввести для них повышенную ставку налога.

Те, кто понял, что совершил ошибку, уже вернулись. Остальные должны понимать: подавляющее большинство общества не поддерживает их поступок и считает, что они предали свою страну, родных и близких».

Количество россиян, уехавших с начала войны, точно неизвестно.

Некоторые местные СМИ сообщили, что до 700 тысяч человек бежали после объявления мобилизации для призыва новых войск для участия в боях в сентябре. В то время правительство отвергло эту цифру.

Российский подоходный налог в размере 13% автоматически вычитается отечественными работодателями. Россияне, работающие за границей и являющиеся налоговыми резидентами россии, должны уплачивать налог самостоятельно, считают в ФНС россии.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.