В Пентагоне озвучили, сколько времени проходит от объявления о передаче вооружения до ее поставки

«То есть американское оружие поступает на передовую быстрее, чем посылка с AliExpress в мирное время», — пишет портал Defense Express.

Во время брифинга для СМИ министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли сообщили крайне интересную деталь о сроках передачи вооружения в Украину.

Об этом пишет Defense Express.

В частности, с момента принятия решения по передаче американского вооружения до начала его передачи проходит всего 48-72 часов, а на передовой это оружие появляется уже через неделю.

«Когда президент США подписывает разрешение на предоставление оружия или боеприпасов украинцам, эти предметы начинают перемещаться в течение нескольких дней. В среднем от 48 до 72 часов. И через неделю, или около того, они в руках украинцев, на передовой», — заявил Марк Милли.

Эксперты военного портала отмечают, что семидневный срок передачи американского вооружения от принятия решения до передовой — это «настоящий фантастический экспресс», так как речь идет не только о бюрократических процессах, но и о целых комплексах работ по его подготовке к передаче, которая, очевидно, включает дефектацию, оперативный ремонт в случае необходимости, полный комбинированный маршрут с «воздушным мостом», перегрузкой на наземный транспорт для доставки в Украину и сверхбыстрое распределение вооружения в Украине по боевым частям.

«То есть американское оружие поступает на передовую быстрее, чем посылка с AliExpress в мирное время», — пишет портал Defense Express.

Также глава объединенного комитета начальников штабов сообщил, что Пентагон крайне внимательно следит за обеспечением ВСУ боеприпасами, в том числе и высокоточными ракетами GMLRS для HIMARS и M270. И вопроса угрозы какого-либо дефицита не стоит.

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