В Пентагоне рассказали о проблемах армии рф с иранскими беспилотниками

В Минобороны США считают, что Иран — не лучшая страна для закупки техники.

Беспилотные авиационные комплексы из Ирана «уже потерпели многочисленные неудачи на полях сражений в Украине», заявила заместитель заместителя министра обороны по вопросам политики Саша Н. Бейкер на пресс-конференции по вопросам военной помощи Украине в Пентагоне.

После ряда ударов барражирующими боеприпасами типа «Шахед», а именно беспилотниками с фугасной боевой частью, журналисты задались вопросом, нужна ли Украине конкретная контрмера, которую могли бы предоставить США.

Чиновник заявила, что иранские «дроны-камикадзе» — это не та передовая технология, которая требует принципиально иного подхода, отличного от других беспилотных летательных аппаратов, замеченных до сих пор в Украине.

«Честно говоря, я думаю, что это говорит не о каком-то технологическом прогрессе, а на самом деле о некотором отчаянии со стороны россиян отчасти из-за санкций и экспортного контроля. И это вынуждает их полагаться на некоторые ненадежные страны в отношении поставок и оружия», — сказала Саша Бейкер.

Пентагон видел, как рф отправляла операторов беспилотников для прохождения специальной подготовки в Иране по использованию этих систем БПЛА. Судя по всему, иранские беспилотники будут использоваться не только для воздушных атак, но и как разведывательные дроны для обнаружения и наведения на системы РЭБ украинских военных. Но это не означает, что россияне получили «какой-то технологический скачок вперед».

Ранее Курсор писал, что министерство иностранных дел Израиля обратилось к израильтянам в рф, у которых также есть российское гражданство.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!