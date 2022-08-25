В Пентагоне сделали заявление о перспективах передачи истребителей и ATACMS в Украину

В Пентагоне после объявления рекордного пакета военной помощи на 3 млрд долларов ответили на «неудобные вопросы» журналистов.

Во время традиционного брифинга после предоставления очередного пакета помощи Украине в Пентагоне были подняты вопросы, беспокоящие не только украинцев: когда ВСУ получат западные истребители и дальнобойные баллистические ракеты ATACMS.

«Отдуваться» пришлось заместителю министра обороны США по политическим вопросам Колину Калю (Colin Kahl). Что касается западных самолетов, то в ближайшее время на них можно не рассчитывать.

«Нужно обеспечить, чтобы Украина могла использовать существующую авиацию для достижения эффекта в текущем конфликте… Потому что даже если такое решение будет принято [относительно передачи самолетов], то они не получат их еще годами», — сообщил Колин Каль.

В то же время в Пентагоне дали понять, что будут помогать Украине расширять возможности самолетов, которые сейчас находятся на вооружении Воздушных Сил, приведя пример успешной интеграции противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.

Что касается передачи баллистических ракет ATACMS, заместитель министра обороны США вновь подчеркнул, что сейчас ракет GMLRS, согласно консультациям с украинской стороной, вполне достаточно для выполнения всех актуальных задач, стоящих перед Вооруженными Силами Украины.

Также, как отметил Колин Каль, по его оценкам, в ближайшие три года Украина уже преимущественно перейдет на натовские образцы вооружения, что конечно не исключает использования и советских образцов на уровне условного 2025 года. Также в Пентагоне напомнили, что оборонно-промышленный комплекс Украины достаточно мощный и самостоятельно создает крайне эффективное вооружение.

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