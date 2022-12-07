В Перу армия осудила госпереворот, президент убегает из дворца – СМИ

Узурпатор хотел избежать импичмента, но всё может пойти не по плану.

Вооруженные силы Перу осудили переворот, совершенный ультралевым президентом Педро Кастильо.

Об этом сообщает Visegrád 24.

Кажется, в данный момент Кастильо пытается сбежать из президентского дворца.

BREAKING: The Peruvian Armed Forces have condemned the coup by the far-left President Pedro Castillo, who announced today that he has dissolved Congress to stop it from voting on his impeachment. Castillo now seems to be fleeing the presidential palace. pic.twitter.com/Wb8Vwg9kcJ — Visegrád 24 (@visegrad24) December 7, 2022

Отметим, что 7 декабря, в среду, президент Перу Педро Кастильо устроил государственный переворот. Он объявил о роспуске Конгресса и судебной власть, и вместо этого намеревался править сам. Больше об этом читайте в нашем материале.

«Курсор» сообщал, что Лапид прокомментировал обвинения в своей адрес касаемо призывов к мятежу, и сказал, что он «только начал».