В Перу армия осудила госпереворот, президент убегает из дворца – СМИ

Вооруженные силы Перу осудили переворот, совершенный ультралевым президентом Педро Кастильо.

Об этом сообщает Visegrád 24.

Кажется, в данный момент Кастильо пытается сбежать из президентского дворца.

BREAKING:

The Peruvian Armed Forces have condemned the coup by the far-left President Pedro Castillo, who announced today that he has dissolved Congress to stop it from voting on his impeachment.

Castillo now seems to be fleeing the presidential palace. pic.twitter.com/Wb8Vwg9kcJ

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 7, 2022