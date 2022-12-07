В Перу армия осудила госпереворот, президент убегает из дворца – СМИ

21:05, Сегодня
Мировые новости, Политика
педро кастильо фото
Фото: Википедия

Узурпатор хотел избежать импичмента, но всё может пойти не по плану.

Вооруженные силы Перу осудили переворот, совершенный ультралевым президентом Педро Кастильо.

Об этом сообщает Visegrád 24.

Кажется, в данный момент Кастильо пытается сбежать из президентского дворца.

Отметим, что 7 декабря, в среду, президент Перу Педро Кастильо устроил государственный переворот. Он объявил о роспуске Конгресса и судебной власть, и вместо этого намеревался править сам. Больше об этом читайте в нашем материале.

«Курсор» сообщал, что Лапид прокомментировал обвинения в своей адрес касаемо призывов к мятежу, и сказал, что он «только начал».

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