В Перу закрыли доступ к известной туристической достопримечательности

Туристам, у которых уже есть билет на посещение, пообещали полный возврат средств.

Древний город инков Мачу-Пикчу, расположенный высоко в Андах на территории современного Перу, был закрыт властями для посещения. Такое решение было принято в связи с протестами, которые начались в государстве.

Об этом пишет Travel Off Path.

Власти запретили въезд на территорию всемирно известной туристической достопримечательности, а также на неопределенный срок остановили железнодорожное сообщение в этом районе. Из-за этого 148 туристов застряли на локации, их пришлось эвакуировать.

К таким мерам пришлось прибегнуть после того, как протестующие повредили часть железнодорожного полотна, ведущего к достопримечательности.

Туристам, у которых уже есть билет на посещение Мачу-Пикчу, пообещали полный возврат средств.

Отметим, что Мачу-Пикчу, особенно после получения статуса Всемирного Наследия ЮНЕСКО, стал центром массового туризма. По новым правилам только 2500 туристов в день могут посетить это место.

«Курсор» писал ранее, что, отправляясь в другую страну на отдых или по рабочим моментам, хочется чувствовать себя в безопасности. Аналитики глобальной краудсорсинговой базы данных Numbeo представили рейтинг стран с высоким показателем в данном вопросе.

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