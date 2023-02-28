Российские СМИ сообщили о падении «украинского беспилотника» в подмосковье: первые кадры

Рядом с объектом «Газпрома» в подмосковье упал ударный беспилотник UJ-22 Airborne, пишут российские СМИ.

Российские СМИ сообщили, что рядом с объектом «Газпрома» в подмосковье* упал ударный беспилотник. Как написали в некоторых российских телеграм-каналах, это украинский БПЛА UJ-22 Airborne (производства «Укрджет»).

Предварительные выводы и первое фото с места происшествия опубликовал телеграм-канал SHOT.





Украинский беспилотник UJ-22 Airborne упал рядом с компрессорной станцией «Газпрома» в Подмосковье, под Коломной, а до Кремля всего то 100 км

Ударный БПЛА "Укрджет" с макс. дальностью полета 800 км и б/ч 20 кг.

Жаль, что дрон зацепился за дерево и рухнул. pic.twitter.com/u7PmphBozn — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) February 28, 2023

Скорее всего, дрон резко потерял высоту, зацепился за деревья и повредил крыло, поэтому и упал.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.