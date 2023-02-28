Российские СМИ сообщили о падении «украинского беспилотника» в подмосковье: первые кадры

Российские СМИ сообщили, что рядом с объектом «Газпрома» в подмосковье* упал ударный беспилотник. Как написали в некоторых российских телеграм-каналах, это украинский БПЛА UJ-22 Airborne (производства «Укрджет»).
Предварительные выводы и первое фото с места происшествия опубликовал телеграм-канал SHOT.
Скорее всего, дрон резко потерял высоту, зацепился за деревья и повредил крыло, поэтому и упал.
Читайте также о закрытии воздушного пространства петербурга: минобороны рф назвало причину.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.