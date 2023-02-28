Российские СМИ сообщили о падении «украинского беспилотника» в подмосковье: первые кадры

13:46, Сегодня
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беспилотный летательный аппарат фото
Фото: Yossi Aloni/FLASH90

Рядом с объектом «Газпрома» в подмосковье упал ударный беспилотник UJ-22 Airborne, пишут российские СМИ.

Российские СМИ сообщили, что рядом с объектом «Газпрома» в подмосковье* упал ударный беспилотник. Как написали в некоторых российских телеграм-каналах, это украинский БПЛА UJ-22 Airborne (производства «Укрджет»).

Предварительные выводы и первое фото с места происшествия опубликовал телеграм-канал SHOT.

Скорее всего, дрон резко потерял высоту, зацепился за деревья и повредил крыло, поэтому и упал.

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