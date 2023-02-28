Закрытие воздушного пространства петербурга: минобороны рф назвало причину

Ранее часть СМИ в рф утверждали, что закрытие произошло из-за того, что возле аэропорта был замечен неопознанный объект.

Российские СМИ, в том числе ТАСС, опубликовали заявление министерства обороны рф*, в котором утверждается, что закрытие воздушного пространства санкт-петербурга произошло из-за «учений ПВО»

ТАСС цитирует заявление министерства, в котором говорится: «28 февраля дежурные части западной зоны ответственности ПВО провели учения по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. В ходе учения дежурные силы ПВО отработали вопросы обнаружения, перехвата и опознания предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и правоохранительными органами при возникновении нештатной ситуации».

Напомним, что российский аэропорт пулково в санкт-петербурге временно приостановил все полеты сегодня утром.

Государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник сообщило, что воздушное пространство в радиусе 200 км от Пулково закрыли до 13:20 по местному времени.

В неподтвержденном сообщении СМИ российского интернет-издания Baza говорилось, что в небе заметили неопознанный объект, из-за чего в небо отправили истребители.

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