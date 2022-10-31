В посольстве Украины в Израиле сделали заявление о выходе рф из зерновой сделки

В диппредставительстве считают, что «нельзя позволить российскому врагу превращать еду в оружие».

Российская федерация* открыто и однозначно нарушила свое участие в Черноморской зерновой инициативе — соглашении, которое позволило Украине экспортировать зерно по всему миру.

Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Государстве Израиль.

В диппредставительстве, в частности, считают, что «нельзя позволить российскому врагу превращать еду в оружие».

«Мы не позволим миллиардам женщин, детей и мужчин страдать от голода только потому, что путин страдает манией величия», — подчеркнули в посольстве.

Как сообщал Курсор, в субботу москва приостановила свое участие в знаменательном соглашении, позволяющем экспортировать жизненно важное зерно из Украины.

Россия сделала это заявление после того, как ранее в субботу ее армия обвинила Киев в «массированной» атаке беспилотников на ее черноморский флот. Украина назвала это «ложным предлогом». ООН призвала сохранить сделку.

Президент США Джо Байден назвал этот шаг «чисто возмутительным», а госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что москва «превращает еду в оружие».

Июльское соглашение о разблокировании экспорта зерна, подписанное между рф и Украиной при посредничестве Турции и ООН, имеет решающее значение для ослабления глобального продовольственного кризиса, вызванного войной.

Европейский Союз в воскресенье призвал рф отменить свое решение о приостановке участия в жизненно важной сделке по экспорту зерна в Украину.

«Решение рф приостановить участие в сделке по Черному морю ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса, вызванного ее войной против Украины», — написал в Твиттере глава внешнеполитического блока блока Жозеп Боррель. — ЕС призывает россию [отменить] свое решение».

Ранее Курсор писал про «десатанизацию» Украины: в россии выдумали новую причину для военной агрессии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!