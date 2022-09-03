В Праге 70 тысяч человек вышли на протест против антироссийских санкций и поставок оружия Украине

Пророссийские политики и общественные деятели требуют от правительства страны диалога с россией*. Собрание на Вацлавской площади прошло мирно.

Десятки тысяч людей в субботу, 3 сентября, собрались в центре столицы Чехии, Праге, на демонстрацию против правительства страны.

Кроме того, они требовали диалога с россией, сообщает издание Ceske Noviny.

«Собрание на Вацлавской площади проходит мирно, и нам пока не приходилось решать какие-либо серьезные проблемы. По нашим оценкам, количество участников … составляет около 70 тысяч человек», — проинформировала местная полиция.

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, каждый имеет право выражать свое мнение и проводить демонстрации.

«Толкования событий, которые я имел возможность видеть до сих пор, указывают на резко пророссийские настроения, и, на мой взгляд, это не соответствует интересам Чехии и наших граждан. Понятно, что российские пропагандистские и дезинформационные кампании появляются на нашей территории неоднократно, и кто-то просто поддается им», — сказал Фиала.

Как сообщал Курсор, 21 августа премьер-министр Чехии Петр Фиала и его словацкий коллега Эдуард Хегер записали совместное видеообращение, в котором призвали оказать Украине поддержку в войне против россии.

Фиала напомнил, что почти 30 лет назад Чехословакия, порождение социалистической системы, разделилась на две независимые страны – Чехию и Словакию. Эти страны остались очень дружественными, поскольку их объединяет общая история.

Премьеры отметили, что после начала вторжения россии в Украину правительства обеих стран поняли, что не вправе пассивно наблюдать за ситуацией и должны активно действовать, помогая Украине.

Ранее Курсор сообщал, что глава сенатского комитета по вопросам внешней политики, обороне и безопасности Чешской Республики Павел Фишер и глава внешнеполитического комитета Марек Женишек поддержали идею остановки странами Евросоюза выдачи виз всем гражданам российской федерации.

Данный вопрос будет обсуждаться министрами стран ЕС в конце августа на встрече в Праге.

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