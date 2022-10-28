В столице Чехии прошел митинг за прекращение помощи Украине

Активисты требовали заключения газовых контрактов непосредственно с россией, выхода Чехии из НАТО и Евросоюза, а также прекращения предоставления убежища беженцам из Украины.

В столице Чехии, Праге, прошел многотысячный митинг в поддержку инициативы «Чехия превыше всего», во время которого, кроме требования досрочных выборов, были лозунги относительно переговоров с россией* по поставкам газа и на прекращение поставок Украине оружия.

Об этом сообщает издание iDnes.

Так, по данным полиции, на Вацлавской площади в Праге собрались тысячи человек, но меньше, чем на предыдущих двух мероприятиях инициативы 3 и 28 сентября, которые собрали от 70 000 до 100 000 человек.

СМИ напоминает, что в начале сентября была создана инициатива «Чехия превыше всего». Среди прочего, ее активисты требуют заключения газовых контрактов непосредственно с россией, выхода Чехии из НАТО и Евросоюза, ООН и Всемирной организации здравоохранения, а также прекращения предоставления убежища беженцам из Украины.

17 ноября сторонники инициативы планируют проведения акции протеста перед офисом чешского телевидения.

Как сообщал Курсор, ранее в этом месяце в Праге возле посольства российской федерации активисты провели «референдум» за присоединение калининградской области рф к Чехии под названием Краловецкий край.

Участники скандировали «Краловец!», держали в руках плакаты с надписями «Сделайте Краловец снова чешским», «Страны Балтии: Эстония, Литва, Латвия и Чехия», «Слава Краловцу (и Украине)», «Сохраняй спокойствие и аннексируй Краловец». У ряда участников были чешские и украинские флаги.

Ранее Курсор информировал о том, что НАТО должно демилитаризировать Калининградскую область россии, если Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев.

Ранее наш сайт сообщал, что американские аналитики рассказали, как россияне проиграют войну Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!