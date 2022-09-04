В преддверии Рош ха-Шана украинские силы безопасности провели учения в Умани

В связи с празднованием Рош ха-Шана в Украине усиливают меры безопасности и проводят отработку действий в случае нестандартных ситуаций.

В Умани 2-3 сентября проходили расширенные учения с участием полиции, Нацгвардии, МЧС и специальных подразделений всех органов экстренной помощи.

В ходе отработки действий в рамках обеспечения безопасности паломников силы безопасности выполняли явные и тайные задачи, в том числе проверку прохожих и документов, удостоверяющих личность, в районе могилы раввина Нахмана из Брацлава.

Учения на фоне затянувшейся войны в Украине проводились в еврейском районе Умани с целью подготовки аварийно-спасательных и оборонительных групп к предстоящему празднованию Рош ха-Шана и проходили параллельно с затянувшейся войной в Украине.

Власти Украины и военная администрация округа напомнили об обязанности всегда иметь при себе паспорт и предъявлять его по требованию сотрудников службы безопасности.

Важно: согласно законам о военном положении категорически запрещено фотографировать и документировать представителей полиции и служб безопасности, ВСУ, позиции, блокпосты, расположение личного состава и техники на всей территории Украины.

Ранее Курсор сообщал рекомендации главного раввина Украины: Не приезжайте в Умань в этом году. Главный раввин Украины Моше Асман сказал, что в этом году лучше не посещать Умань из-за продолжающейся войны, развязанной россией.

Также мы сообщали о праздновании Рош ха-Шана: в Умани из-за угрозы обстрелов усилят меры безопасности.