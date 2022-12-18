В разведке Украины рассказали, готова ли рф к новому широкомасштабному наступлению на страну

ГУР: наиболее боеспособные и готовые к использованию ресурсы российской армии – и живая сила, и техника – уже уничтожены Силами обороны Украины.

На сегодняшний день рф* не готова к новому широкомасштабному наступлению. Пока не наблюдается ни формирование ударных группировок, ни стягивание их у границ.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов в эфире национального марафона «Единые новости».

«По состоянию на данный момент россияне не готовы к новому полномасштабному наступлению. Анализируя многие источники, в том числе и агентурные, мы не видим ни формирования ударных группировок российских войск, ни подведения их к границе», — сказал представитель ГУР МОУ.

По его словам, наиболее боеспособные и готовые к использованию ресурсы российской армии – и живая сила, и техника – уже уничтожены Силами обороны Украины.

«Высокоточное современное, технологическое вооружение (россии — ред.) в большинстве своем уже было либо использовано, либо выведено из строя, либо находится на ремонте. То, что сейчас расконсервируется в них, это оружие других характеристик. Если учитывать этот факт, то сегодня белорусская армия может быть даже в среднем лучше подготовлена, чем российская. Но их усилий ни по количеству, ни по другим показателям недостаточно для формирования ударных группировок», — подчеркнул Юсов.

Однако, по его словам, это не значит, что нет угрозы. Если ситуация будет меняться, такая информация обязательно поступит, в частности, благодаря обмену данными с партнерами, прежде всего странами НАТО.

«Мы будем владеть этой информацией. И могу еще раз подчеркнуть: к развитию разных сценариев, в частности с белорусского направления, украинские Силы обороны готовы. Неожиданности не будет», – заверил Юсов.

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