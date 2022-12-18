Жуткие кадры: в Украине показали разбитую позицию россиян под Бахмутом

Украинские военные рассказали, что там находилось около 35-40 оккупантов.

Южнее Бахмута украинские силы разбили российскую позицию и зашли на нее.

Кадры по этой позиции показало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

На обнародованном видео можно увидеть, как боец ​​осматривает тела ликвидированных россиян в траншее.

Осмотр позиции производится под обстрелами артиллерии.

В Главном управлении разведки рассказали, что видео было снято 17 декабря под Бахмутом.

«Под Бахмутом. Сегодня. Такая судьба ждет всех частично мобилизованных россиян и других оккупантов, которых отправляют как пушечное мясо», – рассказали в ГУР.

В районе оккупированного населенного пункта Озаряновка, к югу от Бахмута, россияне обустроили позицию.

Украинские военные рассказывали, что там находилось около 35-40 оккупантов.

16 декабря стало известно, что украинская артиллерия разбила российскую позицию и ликвидировала значительное количество россиян на ней.

Расположение тел россиян на видео от ГУР совпадает с расположением тел на ранее опубликованном видео от украинских военных, разбивших российскую позиции недалеко от села Озаряновка. Тогда с помощью беспилотника украинские военные насчитали не менее 18 ликвидированных россиян.

Также военные отметили, что часть ликвидированных и тяжело раненых находится в блиндажах, поэтому сложно точно подсчитать количество обезвреженных оккупантов.

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