За поставки Ираном любого оружия россии будут последствия — Евросоюз

В Брюсселе пригрозили Тегерану за поддержку агрессии рф по отношению к Украине.

Европейский Союз (ЕС) принимает и продолжит принимать меры за поставки Ираном любых видов вооружения российской федерации* для ведения незаконной войны против Украины.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе в понедельник, сообщает Европейская правда.

«Какое бы военное оборудование не поставлялось в россию — это неприемлемо, и будут последствия, если государства-члены будут иметь достаточно доказательств, что это продолжается», — сказал Стано.

Таким образом дипломат ответил на вопрос о потенциальных последствиях для Ирана в случае поставки россии ракет малой и средней дальности.

«Все поставки оружия, которые используются в этой незаконной агрессии … будут считаться поддержкой этой незаконной агрессии, и будут необходимые последствия», — уточнил Стано.

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщают, что из-за иранских дронов Израиль начинает помогать обороне Украины. Руководство Израиля опасается, что Иран оттачивает свои тактики в Украине для атак на израильские города.

Курсор сообщал, что США готовы на любые действия, чтобы остановить злонамеренную деятельность Ирана, поставляющего дроны для ведения войны против Украины.

Наша редакция сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!