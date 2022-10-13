«Гарантированная эскалация»: в рф рассказали, что может привести к Третьей мировой войне

«В Киеве прекрасно понимают, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию до Третьей мировой войны», — сказали в совбезе рф.

Вступление Украины в НАТО может обернуться Третьей мировой войной, заявил заместитель секретаря совета безопасности рф* александр венедиктов в интервью государственному информационному агентству ТАСС в четверг.

«В Киеве прекрасно понимают, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию до Третьей мировой войны», — цитирует венедиктова ТАСС.

«Видимо, именно на это они и рассчитывают — создать информационный шум и лишний раз привлечь к себе внимание», — добавил он.

Венедиктов также повторил позицию рф о том, что Запад, помогая Украине, показал, что «является непосредственной стороной конфликта».

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о неожиданной заявке на ускоренное вступление в военный альянс НАТО в конце сентября после того, как путин провел в москве церемонию провозглашения четырех частично оккупированных регионов аннексированными российскими землями.

«Курсор» писал ранее, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что культ путина постепенно уже разрушается.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!