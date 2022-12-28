В рф разгорелся скандал из-за переименования Украиной улицы в Харьковской области

Официальный представитель МИД россии мария захарова* раскритиковала украинские власти за переименование улицы на востоке Украины, которая носила имя певца и автора песен советских времен — Владимира Высоцкого.

«Наверное, поэту не могут простить пророческие строки «ой, Ваня, смотри, какие клоуны», — заявила захарова.

По ее словам, улица Владимира Высоцкого в Харьковской области была переименована в улицу Стива Джобса в честь покойного генерального директора Apple в рамках усилий Киева по дерусификации Украины.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы