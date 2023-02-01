В рф выступили с новыми обвинениями в адрес США

Посол россии в США анатолий антонов* в интервью РИА Новости обвинил США в нынешней напряженности вокруг их двустороннего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Чиновник заявил, что прерванные переговоры являются результатом «гибридной войны», которую «развязал Запад» против россии, утверждая, что москва привержена выполнению условий соглашения и рассматривает его как инструмент для «обеспечения предсказуемости в отношениях между крупнейшими ядерными державами».

Напомним, что в ноябре прошлого года москва отменила переговоры о соглашении, которые должны были состояться в Египте.

Тем временем Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США объявило во вторник о своем решении добавить семь организаций в свой список санкций против Ирана за то, что они вносят свой вклад в войну рф в Украине.

По данным BIS, Иран помогает россии «за счет производства иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые передаются россии для использования в Украине. Эта деятельность противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США».

В список добавлены организации «Разработка и производство авиационных двигателей» (DAMA), Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Организация КСИР по исследованиям и самообеспечению, компания «Одже Парваз Мадо Нафар», компания «Паравар Парс», авиационная промышленность «Кодс» и Shahed Aviation Industries.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.