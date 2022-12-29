В рф выступили с циничным заявлением на фоне массированной ракетной атаки по Украине

Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за участие в фотосессиях и выступлениях по всему миру с речами, сказав, что это «вашингтонская пиар-кампания».

Официальный представитель МИД россии мария захарова* дала еженедельный брифинг для прессы. Она произнесла речь, пока рф обстреливала Украину.

Она сказала, что когда-то Украина была одной из самых богатых республик Советского Союза, но стала одной из самых бедных стран Европы. Она обвинила США в том, что они относятся к украинскому народу как к расходному материалу в американской конфронтации с россией. Она раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за участие в фотосессиях и выступлениях по всему миру с речами «в рамках вашингтонской пиар-кампании».

По ее словам, в последнее время США пытаются представить Украину борцами за демократию, а теперь — миротворцами, накачивая Киев оружием и командными структурами НАТО на фоне убийств детей. «Мы не можем говорить о серьезной мирной инициативе Киева и его западных спонсоров, — сказала она, — поскольку ничего серьезного в них нет».

Далее она перечислила ряд нарушений прав человека в Украине, о которых сообщило УВКПЧ ООН, и сказала, что счет нарушений не следует вести с 24 февраля этого года, когда россия начала свое последнее наступление на Украину, но следует также взять во внимание предыдущие восемь лет, когда, как она утверждает, пророссийские элементы на востоке Украины подвергались злоупотреблениям со стороны киевского правительства.

Далее она рассказала о спорах между российской и украинской ветвями православной церкви, утверждая, что «киевскому режиму нет дела до чувств миллионов верующих».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.